МЧС опубликовало видео с места взрыва газа под Белгородом

МЧС РФ обнародовало видеозапись с места взрыва газа в жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом. На нем можно увидеть работу спасателей, которые разбирают образовавшиеся завалы.

Взрыв частично обрушил стену здания и перекрытия. Под обломками могут находиться люди, так как по-прежнему неизвестно, где находятся жильцы первых этажей. Всего пострадали пять человек, 18 эвакуированы. Из-под завалов во время поисков удалось извлечь одну женщину.

На место выехал губернатор региона Евгений Савченко. По данным ТАСС, причиной произошедшего стала неисправность газового котла в одной из квартир.