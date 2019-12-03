«Оказываем необходимую помощь»: в посольстве прокомментировали арест двух россиян в США

Российские дипломаты поддерживают контакт с гражданином РФ Олегом Никитиным, который находится под стражей в США. Американские власти обвиняют россиянина в мошенничестве и отмывании денег.

«Поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом», - рассказали «Звезде» в российском посольстве.

Дипломаты отметили, что Никитину оказывается необходимое консульско-правовое содействие.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия суд арестовал двух россиян, а также двух итальянцев и гражданина США по делу о мошенничестве. Их заподозрили в попытке обойти торговые санкции.

Речь, в частности, идет о руководителе компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине, а также сотруднике этой же компании Антоне Черемухине. Задержанные обвиняются в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA).

По версии правоохранительных органов, россияне якобы пытались незаконно закупить американское оборудование при помощи своих иностранных партнеров.