Губернатор Савченко выехал на место взрыва газа в Белгородской области
В данный момент спасатели разыскивают людей, которые могут находиться под завалами.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Белгород Стог vk
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выехал на место взрыва газа в поселок Яковлево. ЧП произошло вечером 3 декабря в четырехэтажном жилом здании.
Взрывом обрушило стену дома и перекрытия, на месте происшествия работают экстренные службы. Жителей дома эвакуировали.
По данным ТАСС, взрыв произошел в одной из квартир. В результате госпитализировали четырех человек, у двоих из которых ожоги. Под завалами также могут находиться другие люди.
Ранее в Сети появились первые кадры с места происшествия.