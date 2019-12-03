Взрыв газа в жилом доме под Белгородом: первое видео с места

В четырехэтажном жилом доме в Белгородской области произошел хлопок газа. В Сети опубликованы первые фотографии и видеозаписи с места инцидента.

Судя по приведенным кадрам, из-за взрыва обрушился подъезд либо стена дома. Из обломков перекрытий и стен образовались завалы, под которыми, возможно, могут находиться люди.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали четыре человека. Цифры и подробности уточняются, на месте работают сотрудники спасательных служб. По данным местных СМИ, на место выехал губернатор региона Евгений Савченко.