Взрыв газа в жилом доме под Белгородом: первое видео с места
Судя по приведенным кадрам, из-за взрыва обрушился подъезд дома.
© Видео: Белгород №1, Telegram © Фото: Белгород №1, Telegram
В четырехэтажном жилом доме в Белгородской области произошел хлопок газа. В Сети опубликованы первые фотографии и видеозаписи с места инцидента.
Судя по приведенным кадрам, из-за взрыва обрушился подъезд либо стена дома. Из обломков перекрытий и стен образовались завалы, под которыми, возможно, могут находиться люди.
По предварительным данным, в результате случившегося пострадали четыре человека. Цифры и подробности уточняются, на месте работают сотрудники спасательных служб. По данным местных СМИ, на место выехал губернатор региона Евгений Савченко.