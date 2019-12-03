США не приняли решения о выходе из Договора по открытому небу. Соответствующее заявление сделал помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Решение о выходе (из договора - прим. ред.) не принято», - сообщил он во время выступления в комитете по международным делам американского сената.

Дипломат при этом подчеркнул, что по оценкам Соединенных Штатов, Россия «не соблюдает» положения этого договора. Форд также сообщил, что Вашингтон следит за развитием этой ситуации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США по-прежнему заинтересованы в Договоре по открытому небу, но их беспокоят технологические успехи российской стороны.