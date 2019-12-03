Под Белгородом взрыв газа обрушил стену жилого дома: есть пострадавшие

В жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом произошел хлопок бытового газа. Инцидент произошел на улице Шаландина вечером 3 декабря.

У четырехэтажного здания обрушилась стена. Четырех человек госпитализировали с травмами, под завалами могут оставаться другие люди.

На месте работают службы экстренного реагирования, сообщают РИА Новости. В связи с произошедшим в поселок также направляется губернатор Белгородской области Евгений Савченко.