Под Белгородом взрыв газа обрушил стену жилого дома: есть пострадавшие
По предварительным данным, пострадало четверо человек.
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В жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом произошел хлопок бытового газа. Инцидент произошел на улице Шаландина вечером 3 декабря.
У четырехэтажного здания обрушилась стена. Четырех человек госпитализировали с травмами, под завалами могут оставаться другие люди.
На месте работают службы экстренного реагирования, сообщают РИА Новости. В связи с произошедшим в поселок также направляется губернатор Белгородской области Евгений Савченко.