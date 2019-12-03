«Страшилка про русских»: в «Ростехе» оценили заявление ФБР об «угрозе» российских приложений

Сообщения ФБР о «потенциальной контрразведывательной угрозе» российских мобильных приложений напоминают очередной «вброс». Такое мнение высказали в «Ростехе».

«Все это похоже на очередной вброс, на новую страшилку про русских, придуманную конкурентами... Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений», - приводит РИА Новости слова представителя компании.

При этом в «Ростехе» подчеркнули, что реальная угроза исходит от иностранного программного обеспечения, способного удаленно оказывать влияние на работу оборудования.

Ранее в СМИ было опубликовано письмо ФБР, адресованное лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру. В нем сообщалось о том, что все разработанные в РФ мобильные приложения якобы представляют собой «потенциальную контрразведывательную угрозу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные сообщения, сказал, что подобные заявления - это не что иное, как проявление недобросовестной конкуренции.