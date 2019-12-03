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МИД РФ опроверг жалобы шпиона Уилана на отказ в лечении

Анна Касаткина
20:57 03.12.2019
В министерстве пояснили, что комплексное обследование не выявило у американца никаких проблем со здоровьем.
МИД РФ опроверг жалобы шпиона Уилана на отказ в лечении
© Фото: Igor Sinitsyn image BROKER.com Globallookpress

Задержанный по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан прибегает к симуляции, жалуясь на неоказание медицинской помощи в российском СИЗО. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что сообщения американских СМИ на эту тему являются дезинформацией и ставят перед собой цель очернить образ России.

В сообщении министерства отмечается, что жалобы Уилана на содержание и действия следователей ни разу не подтвердились, а квалифицированную лечебную помощь он получает не только от врачей изолятора, но и в медучреждениях Москвы. Так, обследование в одной из клиник не выявило у Уилана опасных заболеваний, а от предложенной операции «для устранения небольшого недомогания» он отказался, решив принимать лекарства.

«Здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», - подчеркивают в ведомстве.

Представители посольства США в РФ, дипломаты из Великобритании, Ирландии и Канады, по информации МИД, еженедельно посещают Уилана.

«Они прекрасно знают, что делавшиеся обвиняемым публичные заявления о неких издевательствах и даже угрозе жизни в следственном изоляторе – не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы», - поясняется в сообщении.

Там также говорится, что Уилан сознательно оттягивает началу дату судебного разбирательства, так как с предъявленным ему обвинением он знакомится еще с 4 сентября.

Гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб. При себе у мужчины нашли флэш-карту с информацией, содержащей гостайну. Ранее СМИ сообщили, что шпион искал военные секреты России с 2007 года, регулярно наведываясь в страну.

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