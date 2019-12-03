Под Тюменью перевернулся автобус с 20 работниками птицефабрики

В Тюменской области опрокинулся автобус с 20 работниками птицефабрики. В результате ДТП пострадали шесть человек.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

«Водитель автобуса ПАЗ не учел дорожных и метеорологических условий при выборе скорости, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. Автобус осуществлял перевозку работников птицефабрики из сел Денисово и Архангельское Исетского района в село Анохино Тюменского района», - прокомментировали инцидент в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что никто из пострадавших не получил сильных травм. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет ТАСС.