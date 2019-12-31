«Положили ноги на стол»: Захарова оценила внешнюю политику США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти США в неуважении устоявшихся норм и правил мировой политики. По ее мнению, официальный Вашингтон вернулся во времена «дикого Запада» и «положил ноги на стол».

«Нужно понять нынешнюю американскую реальность. И в Госдепартаменте, и в Белом доме она лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности, назовем это так. И, мне кажется, многое вернулось к временам "дикого Запада", о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», - цитирует РИА Новости заявление Захаровой, которая прокомментировала фото, опубликованное администрацией США по итогам визита в Вашингтон главы МИД России Сергея Лаврова.

На снимке запечатлен президент США Дональд Трамп, который сидит за столом в Овальном кабинете, а глава российской дипломатии Сергей Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи на официальных кадрах нетипично в протокольной практике.

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике. Сейчас, по мнению Захаровой, американские власти занимаются протекционизмом, санкциями и политическим вмешательством в мир экономических отношений.

Все во внешней политике США заведено по принципу удобства, считает официальный представитель российского МИДа. Теперь всему мировому сообществу приходится жить в условиях, в котором США «положили ноги на мировой стол», подытожила Захарова.