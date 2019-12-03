Минюст США заявил об аресте двух россиян

В американском штате Джорджия суд арестовал двух россиян, а также двух итальянцев и гражданина США по делу о мошенничестве. Их заподозрили в попытке обойти торговые санкции.

Речь, в частности, идет о руководителе компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине, а также сотруднике этой же компании Антоне Черемухине. Задержанные обвиняются в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA).

«Никитин, Черемухин… могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет и штрафу в размере 1 миллиона долларов США за обвинение в нарушении IEEPA/ECRA, а также к лишению свободы на срок до пяти лет и штрафу в размере 250 000 долларов за сговор с целью нарушения IEEPA/ECRA», - говорится в сообщении Минюста США.

Уточняется, что россияне якобы пытались незаконно закупить американское оборудование при помощи своих иностранных партнеров.