Напал с ружьем: в СК РФ раскрыли подробности атаки на чиновника под Нижним Новгородом

В Нижегородской области пьяный мужчина в ходе ссоры с главой администрации Шеманихинского сельсовета Алексеем Дорофеевым открыл стрельбу. По факту происшествия сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело.

«Следователями Семеновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). По версии следствия, 3 декабря 2019 года в дневное время нетрезвый гражданин пришел в кабинет главы администрации Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области. Наставив оружие на потерпевшего, он высказал угрозу убийством», - рассказала «Звезде» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Юлия Склярова.

Глава сельской администрации оказал активное сопротивление злоумышленнику и отобрал у него оружие, однако в процессе борьбы произошел выстрел.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя у здания муниципального учреждения. В настоящее время с ним работают представители СКР.

Склярова отметила, что сейчас следствие не располагает данными о том, что стало причиной конфликта между мужчинами.