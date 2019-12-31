В Екатеринбурге из-за отказа двигателя экстренно сел самолет
Пассажиры рейса продолжат путь на резервном самолете.
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет с отказавшим двигателем. Лайнер компании «Уральские авиалинии» летел из Новосибирска в Москву.
Посадка прошла без происшествий, с пассажирами рейса работает перевозчик – их планируют отправить на резервном самолете.
«Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. КВС принял решение о вынужденной посадке в Кольцово», - пояснили местному изданию E1 в авиакомпании.
Днем ранее в московском Домодедово экстренно сел борт компании Qatar Airways, направлявшийся из Дохи в Осло. Посадку пришлось совершить по техническим причинам.