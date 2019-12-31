В Екатеринбурге из-за отказа двигателя экстренно сел самолет

«Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. КВС принял решение о вынужденной посадке в Кольцово», - пояснили местному изданию E1 в авиакомпании.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.