Сотрудники полиции разогнали бы протестующих на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году, если бы по стражам порядка не начали стрелять из огнестрельного оружия. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сотрудник спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин, который принимал участие в тех событиях.

«Если бы по милиции не стреляли, митинг был бы закончен», - поделился своим мнением молодой человек.

Он также опроверг информацию о том, что протестующие перешли к противоправным действиям после того, как силовики якобы их избили за участие в мирном митинге. По его словам, радикальная молодежь первая напала на солдат-срочников украинских Внутренних войск.

«Они залезли в кузова служебных автомобилей, скинули оттуда солдат, завладели транспортом и пытались прорвать кордон из сотрудников Внутренних войск», - раскрыл подробности тех событий Павел Аброськин.

После этого, говорит беркутовец, протестующие напали на правоохранителей в Мариинском парке.

«Там уже пошли палки, кирпичи, коктейли (Молотова - прим. ред.), палатку сожгли», - уточнил мужчина.

Лишь после всех этих бесчинств «Беркуту» поступила команда вооружиться, однако к тому моменту Майдан уже был полностью охвачен огнем.

«Был горящий Майдан. Постоянно носили раненных сотрудников с огнестрельными ранениями. Мы по радиостанции слышали, что то-то подразделение зажали и заставили залечь, потому, что по ним стреляют», - поделился воспоминаниями Аброськин.

Ранее другой боец «Беркута» Сергей Зинченко, который также по долгу службы принимал участие в событиях на Майдане в 2014 году, рассказал «Звезде» подробности тех дней. По его словам, тогда спецподразделению поступил приказ не открывать огонь по протестующим, из-за чего силовики не смогли дать отпор радикалам, даже когда те совершали убийства правоохранителей.

Зинченко также сообщил, на какие ухищрения шли украинские правоохранители после государственного переворота, для того, чтобы бойцы «Беркута» как можно дольше находились под стражей.

В воскресенье, 29 декабря, прошел первый за два года обмен заключенными между Киевом и Донбассом. Республики Донбасса получили от Украины 124 человека, а те в ответ - 76 человек. В рамках мероприятия были освобождены из-под стражи также бойцы «Беркута», находившиеся в украинском СИЗО с апреля 2014 года.