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«Выжили чудом»: девушка-военкор рассказала, как попала под минометный обстрел ВСУ

Лина Давыдова
20:41 03.12.2019
Военкор из Донбасса Катерина Катина в студии «Открытого эфира» рассказала, как едва не погибла под обстрелом ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военный корреспондент из Донецка Катерина Катина рассказала в эфире «Звезды», как оказалась под минометным обстрелом со стороны украинских силовиков. Это произошло весной 2018 года. Тогда девушка находилась в машине вместе с депутатом Государственной думы Алексеем Журавлевым, который приехал в Донбасс, чтобы убедиться в соблюдении перемирия и передать гумпомощь.

«Мы отправились к бойцам «Пятнашки», должны были передать гуманитарную помощь. Но мы не доехали до позиции буквально метров 200-300, как начался минометный обстрел. Буквально совсем рядом падали мины. Мы находились в машине с Журвлевым. Всего было три машины. Первая проскочила, но она осталась без стекол. Наша машина была вторая. Перед нами очень близко упала мина. И Мамай (Олег Мамиев, командир бригады "Пятнашка", погиб в мае 2018 года - прим.ред) сказал, чтобы мы разворачивались и уезжали. Мамай сказал, что мы выжили чудом, потому что били прицельно», - вспомнила журналист в студии «Открытого эфира».

Военный корреспондент Катерина Катина практически с первых дней конфликта в Донбассе снимает сюжеты, находясь в самом эпицентре событий. Уроженка Донецка хотела записаться в женское ополчение, но судьба сложилась иначе.

«Я хотела записаться в женское ополчение. Тогда уже были активные действия в Славянске. Не было той женщины, которая записывала девушек-волонтеров. По пути обратно я встретила знакомого, который предложил мне попробовать себя в роли стримера. В тот момент уже были прямые трансляции из Славянска. Когда война пришла в Донецк, мы поменяли формат и работали как народные репортеры. Я помню свою первую съемку. Обстрел одного из центральных районов Донецка. Июльский вечер. Там убило женщину. Она лежала на остановке. Лежало ее тело, накрытое простыней, а рядом был пакет с продуктами. Этот неприготовленный ужин», - рассказала девушка.

Недавно Катерина написала сборник военных очерков. Книгу она посвятила своему жениху - погибшему два месяца назад снайперу ДНР Андрею Милославскому с позывным «Скрипач».

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