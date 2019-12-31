Карлос Гон подтвердил, что находится в Ливане

Глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который оставался под домашним арестом в Японии, заявил, что в настоящее время находится в Ливане.

«Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования», - приводит слова Гона агентство Reuters.

Напомним, в апреле этого года Карлос Гон был арестован за нарушения японского финансового законодательства. Топ-менеджер обвинялся в финансовых махинациях.

По версии следствия, он занижал размер своего вознаграждения на протяжении многих лет, скрыв в налоговой декларации доход почти в пять миллиардов долларов.

Позже окружной суд Токио решил выпустить Гона из тюрьмы под залог 4,5 миллиона долларов. Наказание было заменено на домашний арест. К настоящему времени обвинения с менеджера так и не были сняты.