Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Карлос Гон подтвердил, что находится в Ливане

Кирилл Кунецкий
09:03 31.12.2019
В Японии топ-менеджер обвиняется в финансовых махинациях.
Карлос Гон подтвердил, что находится в Ливане
© Фото: Vincent Isore, Globalloookpress

Глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который оставался под домашним арестом в Японии, заявил, что в настоящее время находится в Ливане.

«Я не скрываюсь от правосудия, а бегу от несправедливости и политического преследования», - приводит слова Гона агентство Reuters.

Напомним, в апреле этого года Карлос Гон был арестован за нарушения японского финансового законодательства. Топ-менеджер обвинялся в финансовых махинациях.

По версии следствия, он занижал размер своего вознаграждения на протяжении многих лет, скрыв в налоговой декларации доход почти в пять миллиардов долларов.

Позже окружной суд Токио решил выпустить Гона из тюрьмы под залог 4,5 миллиона долларов. Наказание было заменено на домашний арест. К настоящему времени обвинения с менеджера так и не были сняты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.12.2019, 07:49
Рост пенсий и цен на алкоголь: что изменится в жизни россиян с 1 января
Дата31.12.2019, 05:13
Предновогоднее дежурство: ПВО России в Сирии отразила отразила атаку «противника»
Дата29.12.2019, 09:15
Емельяненко одолел Джексона нокаутом в первом раунде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата30.12.2019, 15:54
Модернизированный SSJ 100 получит российские двигатели и новое крыло
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:25 В стране и мире
«Нас убивали, а мы ничего не могли сделать»: боец «Беркута» рассказал о событиях на Майдане в 2014 году
08:21 В стране и мире
В Китае произошла вспышка неизвестной болезни
07:49 В стране и мире
Видео
Рост пенсий и цен на алкоголь: что изменится в жизни россиян с 1 января
07:10 В стране и мире
Видео
В Москве полыхал склад газовых баллонов: видео
07:00 В стране и мире
Видео
В городах и частях, на земле и в космосе: как Россия готовится встретить Новый год
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сергей Бадюк экстренно госпитализирован в Таиланде
Видео
Места древних кораблекрушений у берегов Сирии обнаружили крымские археологи
Видео
Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом
В Microsoft сообщили о краже данных хакерами из КНДР
Фото Волчек, сделанное за неделю до ее смерти, опубликовала Рубальская
«Круглосуточно под капельницами»: Кристину Асмус госпитализировали в Москве
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.