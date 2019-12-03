«Блокадный хлеб» и «Венок памяти»: в музее ВОВ анонсировали мероприятия в честь юбилея Великой Победы

Реконструкторы и руководители поисковых отрядов со всей страны собрались в Москве, в музее Великой Отечественной войны, чтобы принять участие в патриотическом форуме. Участники мероприятия планировали события и торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы. Новых проектов немало: это конференция «Уроки Нюрнберга», акции «Блокадный хлеб» и «Венок памяти».

«На воду с корабля спускаются по очереди венки, посвященные каждому году Великой Отечественной Войны, начиная с 1941, заканчивая 1945. И каждый регион будет рассказывать, сколько призвано на фронт, сколько погибло, какой вклад в тылу он внес непосредственно в эту нашу общую победу», - объяснил директор общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Костромской области Сергей Шиянов.

Министру культуры Владимиру Мединскому и первому заместителю руководителя президентской администрации Сергею Кириенко сегодня показали один из новых проектов, созданных к 75-летию Победы. Это мультимедийная выставка: миллионы фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Рядом мониторы, где можно ввести фамилию ветерана и найти информацию о его подвигах.

Ветеран ВОВ Николай Чадаев сегодня проверил, как это все работает, и нашел описание своего боя во время форсирования Вислы. Там он один уничтожил 50 нацистов.