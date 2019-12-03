Испытание холодом: экипаж судна «Адмирал Владимирский» взял курс на Арктику

Экипаж исследовательского судна «Адмирал Владимирский» взял курс к полярной станции «Беллинсгаузен». Морякам предстоит пересечь три океана и пройти чрез воды российской Антарктики. Из Кронштадта корабль уходит под звуки военного оркестра. В числе команды старший матрос Станислав Карачев, который всего два месяца назад впервые стал отцом. Во время прощания с семей он не выпускает из рук дочь.

«Мы уже подготовились к этому моменту. Единственное, что полгода большой срок. Но ничего, ребенок растет, а жена тут сподобится», - говорит старший матрос Станислав Карачаев.

Станислав, как и другие курсанты колледжа при Университете морского и речного флота имении адмирала Макарова, уходят в дальний поход на практику.

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А вот для морского пехотинца Владимира Свиридова эти шесть месяцев, прежде всего, служба. «Черные береты» будут обеспечивать безопасность судна и экипажа.

«Готовы выполнять боевую задачу. Коллектив у нас дружный и все получится, справимся на отлично», - уверен гвардии сержант бригады морской пехоты Владимир Свиридов.

Экспедиция к южному полису организована министерством обороны и проводится в сотрудничестве с Русским Географическим обществом. Кругосветное путешествие приурочили к 200-летию знаменитого похода первооткрывателей Антарктиды, мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

«Море меняется, оно каждый раз другое, новое. Исследования надо проводить регулярно, чтобы понимать, что происходит с морем», - считает начальник военно-учебного научного центра военно-морской академии имени Кузнецова Владимир Касатонов.

На шестой континент планеты с научной миссией «Адмирал Владимирский» отправляется не в городом одиночестве. В феврале из Владивостока ему выйдет на встречу еще одно океанографическое исследовательское судно «Маршал Геловани».

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Впереди 186 дней путешествия, а свою первую остановку «Адмирал Владимирский» сделает в Лиссабоне. Потом его ждет трудный трансатлантический переход и в Кронштадт экспедиция вернется 6 июня.