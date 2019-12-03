Праздник после «смерти мозга»: как НАТО встречает 70-летний юбилей

Лидеры 29 государств мира слетелись в Лондон на 70-летний юбилей Североатлантического альянса. Переругаться между собой они успели еще до начала праздничного ужина: всплыли и старые обиды, и общее непонимание цели существования организации. За подготовкой к праздничному мероприятию проследил корреспондент «Звезды».

Уже первое заявление американского лидера Дональда Трампа в Лондоне касалось разногласий с партнером по альянсу – Турцией. По словам президента, после приобретения С-400 у России она получила «огромные проблемы», потому что также заказала множество F-35, которые Вашингтону будет трудно поставить.

«Возможно, им придется теперь обращаться за самолетами к России или Китаю», - уточнил Трамп.

Впрочем, и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился на саммит с похожим настроением: прямо перед вылетом он заявил, что мириться с американцами не собирается.

«Если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО», - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, поведение коллег открыто не одобряет. В преддверии важного события он даже не побоялся рассказать о «смерти мозга» НАТО. При этом вызвав гнев как у Трампа, так и у Эрдогана.

«НАТО - это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Является ли Россия нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО - обозначить их как врагов? Не согласен!», - поделился своей точкой зрения французский лидер.

Политолог Федор Лукьянов поясняет, что в настоящий момент у альянса нет ни единой задачи.

«В НАТО нет единого видения угроз, в НАТО нет понимания, зачем, собственно говоря, они все вместе собрались», - подчеркнул он.

Теперь в альянсе дружат не группами, каждый стремится продвинуть собственные интересы. Некоторые даже не прочь найти новых друзей – так, Трамп недавно заявил, что НАТО необходимо продолжать взаимодействие с Россией.

«Я считаю, что НАТО должна всегда находиться в диалоге с Россией. Мне кажется, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения», - заявил президент.

Формально саммит НАТО - мероприятие праздничное. На повестке дня всего два вопроса: коллективная безопасность и главный - кто за нее будет платить. В альянсе считают, что делать это должны США, однако Трамп полагает иначе – своим европейским партнерам он предлагал раскошелиться уже не раз.