Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Праздник после «смерти мозга»: как НАТО встречает 70-летний юбилей

Денис Шурыгин
19:10 03.12.2019
Созданный противостоять Советскому Союзу альянс потерял смысл своего существования еще с его распадом.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: NATO flickr

Лидеры 29 государств мира слетелись в Лондон на 70-летний юбилей Североатлантического альянса. Переругаться между собой они успели еще до начала праздничного ужина: всплыли и старые обиды, и общее непонимание цели существования организации. За подготовкой к праздничному мероприятию проследил корреспондент «Звезды».

Уже первое заявление американского лидера Дональда Трампа в Лондоне касалось разногласий с партнером по альянсу – Турцией. По словам президента, после приобретения С-400 у России она получила «огромные проблемы», потому что также заказала множество F-35, которые Вашингтону будет трудно поставить.

«Возможно, им придется теперь обращаться за самолетами к России или Китаю», - уточнил Трамп.

Впрочем, и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился на саммит с похожим настроением: прямо перед вылетом он заявил, что мириться с американцами не собирается.

«Если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО», - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, поведение коллег открыто не одобряет. В преддверии важного события он даже не побоялся рассказать о «смерти мозга» НАТО. При этом вызвав гнев как у Трампа, так и у Эрдогана.

«НАТО - это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Является ли Россия нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО - обозначить их как врагов? Не согласен!», - поделился своей точкой зрения французский лидер.

Политолог Федор Лукьянов поясняет, что в настоящий момент у альянса нет ни единой задачи.

«В НАТО нет единого видения угроз, в НАТО нет понимания, зачем, собственно говоря, они все вместе собрались», - подчеркнул он.

Теперь в альянсе дружат не группами, каждый стремится продвинуть собственные интересы. Некоторые даже не прочь найти новых друзей – так, Трамп недавно заявил, что НАТО необходимо продолжать взаимодействие с Россией.

«Я считаю, что НАТО должна всегда находиться в диалоге с Россией. Мне кажется, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения», - заявил президент.

Формально саммит НАТО - мероприятие праздничное. На повестке дня всего два вопроса: коллективная безопасность и главный - кто за нее будет платить. В альянсе считают, что делать это должны США, однако Трамп полагает иначе – своим европейским партнерам он предлагал раскошелиться уже не раз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2019, 17:58
Макрон заявил о необходимости разработки «нового ДРСМД» с участием Европы
Дата02.12.2019, 22:46
В небе Сирии: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование
Дата03.12.2019, 16:25
Часы с обратным отсчетом времени до Евро-2020 открыли в Петербурге
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.12.2019, 15:07
Завершены предварительные испытания опытных образцов техники на шасси «Бумеранг»
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:43 В стране и мире
Напал с ружьем: в СК РФ раскрыли подробности атаки на чиновника под Нижним Новгородом
19:10 В стране и мире
Видео
Праздник после «смерти мозга»: как НАТО встречает 70-летний юбилей
19:06 Мнение
мнение
Политолог рассказал, кем финансировался Евромайдан
19:00 В стране и мире
Видео
«Блокадный хлеб» и «Венок памяти»: в музее ВОВ анонсировали мероприятия в честь юбилея Великой Победы
18:55 ОПК
Спецназ ЗВО получит новейшие бронеавтомобили «Тигр-М»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы опасные последствия нехватки железа в организме
Видео
Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонущей женщины
Видео
В Оренбурге мост едва не обрушился на автомобиль: кадры от первого лица
Клеймо нацбата: воевавший на Донбассе украинец рассказал об отношении немцев к событиям 2014-го года
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.