«Нас убивали, а мы ничего не могли сделать»: боец «Беркута» рассказал о событиях на Майдане в 2014 году

Бойцы украинского спецподразделения «Беркут» рассказали «Звезде» в эксклюзивном интервью о том, что на самом деле происходило в Киеве на Майдане Незалежности в 2014 году.

Один из участников тех страшных событий - Сергей Зинченко. Накануне беркутовца освободили из украинской тюрьмы в рамках обмена пленными между Украиной и Донбассом.

По словам молодого человека, после государственного переворота на Украине местные правоохранительные органы начали делать все возможное, чтобы бойцы спецподразделения не смогли выйти на свободу.

«Сначала нас обвиняли по 115 статье части второй уголовного кодекса Украины («Убийство двух и более лиц»). Потом прокуроры поняли, что доказательств этому нет и нам добавили 258 статью («Террористический акт»). И согласно законодательству Украины, по этой статье можно только содержать под стражей. То есть, чтобы нас не выпустить, они пошли на этот шаг», - поделился Зинченко.

Он также сообщил, что «Беркут» находился на Майдане с самого начала государственного переворота и покинул площадь лишь тогда, когда поступило соответствующее указание. При этом мужчина отметил странные приказы, которые отдавало руководство страны в то время.

«Мы шли вперед. Потом поступил приказ стоять и назад. О чем-то, видимо, высшее руководство договаривалось. И так было на протяжении всего времени. Нас убивали, а мы ничего не могли сделать», - вспомнил боец «Беркута».

Сергей Зинченко при этом добавил, что им тогда поступило указание не открывать огонь ни при каких обстоятельствах.

«Даже палку резиновую не имели права применять», - подчеркнул он.

В воскресенье, 29 декабря, прошел первый за два года обмен заключенными между Киевом и Донбассом. Республики Донбасса получили от Украины 124 человека, а те в ответ - 76 человек. В рамках мероприятия были освобождены из-под стражи также бойцы «Беркута», находившиеся в украинском СИЗО с апреля 2014 года.