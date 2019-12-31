Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Нас убивали, а мы ничего не могли сделать»: боец «Беркута» рассказал о событиях на Майдане в 2014 году

Роман Захаров
Екатерина Габель
08:25 31.12.2019
По словам Сергея Зинченко, служившего в «Беркуте» в то время, после заключения бойцов спецподразделения под стражу, украинские правоохранители делали все, чтобы мужчины не вышли на свободу.
«Нас убивали, а мы ничего не могли сделать»: боец «Беркута» рассказал о событиях на Майдане в 2014 году
© Фото: Emeric Fohlen, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Бойцы украинского спецподразделения «Беркут» рассказали «Звезде» в эксклюзивном интервью о том, что на самом деле происходило в Киеве на Майдане Незалежности в 2014 году.

Один из участников тех страшных событий - Сергей Зинченко. Накануне беркутовца освободили из украинской тюрьмы в рамках обмена пленными между Украиной и Донбассом.

По словам молодого человека, после государственного переворота на Украине местные правоохранительные органы начали делать все возможное, чтобы бойцы спецподразделения не смогли выйти на свободу.

«Сначала нас обвиняли по 115 статье части второй уголовного кодекса Украины («Убийство двух и более лиц»). Потом прокуроры поняли, что доказательств этому нет и нам добавили 258 статью («Террористический акт»). И согласно законодательству Украины, по этой статье можно только содержать под стражей. То есть, чтобы нас не выпустить, они пошли на этот шаг», - поделился Зинченко.

Он также сообщил, что «Беркут» находился на Майдане с самого начала государственного переворота и покинул площадь лишь тогда, когда поступило соответствующее указание. При этом мужчина отметил странные приказы, которые отдавало руководство страны в то время.

«Мы шли вперед. Потом поступил приказ стоять и назад. О чем-то, видимо, высшее руководство договаривалось. И так было на протяжении всего времени. Нас убивали, а мы ничего не могли сделать», - вспомнил боец «Беркута».

Сергей Зинченко при этом добавил, что им тогда поступило указание не открывать огонь ни при каких обстоятельствах.

«Даже палку резиновую не имели права применять», - подчеркнул он.

В воскресенье, 29 декабря, прошел первый за два года обмен заключенными между Киевом и Донбассом. Республики Донбасса получили от Украины 124 человека, а те в ответ -  76 человек. В рамках мероприятия были освобождены из-под стражи также бойцы «Беркута», находившиеся в украинском СИЗО с апреля 2014 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.12.2019, 07:49
Рост пенсий и цен на алкоголь: что изменится в жизни россиян с 1 января
Дата31.12.2019, 05:13
Предновогоднее дежурство: ПВО России в Сирии отразила отразила атаку «противника»
Дата29.12.2019, 09:15
Емельяненко одолел Джексона нокаутом в первом раунде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата30.12.2019, 15:54
Модернизированный SSJ 100 получит российские двигатели и новое крыло
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:25 В стране и мире
«Нас убивали, а мы ничего не могли сделать»: боец «Беркута» рассказал о событиях на Майдане в 2014 году
08:21 В стране и мире
В Китае произошла вспышка неизвестной болезни
07:49 В стране и мире
Видео
Рост пенсий и цен на алкоголь: что изменится в жизни россиян с 1 января
07:10 В стране и мире
Видео
В Москве полыхал склад газовых баллонов: видео
07:00 В стране и мире
Видео
В городах и частях, на земле и в космосе: как Россия готовится встретить Новый год
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сергей Бадюк экстренно госпитализирован в Таиланде
Видео
Места древних кораблекрушений у берегов Сирии обнаружили крымские археологи
Видео
Опрокинулся в кювет: опубликовано первое видео с места ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом
В Microsoft сообщили о краже данных хакерами из КНДР
Фото Волчек, сделанное за неделю до ее смерти, опубликовала Рубальская
«Круглосуточно под капельницами»: Кристину Асмус госпитализировали в Москве
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.