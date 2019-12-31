В Китае произошла вспышка неизвестной болезни

В городе Ухань китайской провинции Хубэй зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. На место выехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Городские власти выпустили экстренное предупреждение с требованием к медучреждениям вести статистику заболеваемости и передавать ее в вышестоящие инстанции. Отмечается, что семь человек в данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии. Пациенты находятся в карантине, сообщает телеканал CGTN.

По Сети распространились слухи, что заболевание может быть атипичной пневмонией, однако медики эту информацию опровергают.

В Китае вспышки атипичной пневмонии происходили несколько раз. Так, во время эпидемии 2002-2003 годов, по данным ВОЗ, от болезни умерли около 350 человек, общее число заразившихся превысило пять тысяч.