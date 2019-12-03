Российские военные моряки обновят карту Антарктики

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» отправилось в кругосветное путешествие из Кронштадта, сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.

«Проведение кругосветной океанографической экспедиции посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна было спланировано и организовано в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. В экспедиции принимает участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ, которые пройдут десятки тысяч миль по утвержденным маршрутам», - сказал Евменов.

Главком ВМФ пояснил, что в день открытия Антарктиды, 28 января, «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибудут к российской антарктической станции «Беллинсгаузен» и проведут вместе с полярниками «памятные мероприятия».

Во время плавания планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. В ходе экспедиции военные моряки обновят морскую карту Антарктики.

В кругосветном плавании примут участие несколько гидрографических и океанографических кораблей ВМФ. В частности речь идет о гидрографическом судне «Маршал Геловани» и океанографическом исследовательском судне «Янтарь».