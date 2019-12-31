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В городах и частях, на земле и в космосе: как Россия готовится встретить Новый год

Роман Захаров
07:00 31.12.2019
Самые масштабные торжества состоятся в столице. На улицах и в парках во всех округах Москвы для народных гуляний подготовили 120 площадок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Всего несколько часов остается до Нового года. Космонавты МКС будут встречать его 15 раз. Жители Камчатки - только один, но зато первыми в России. Затем эстафету примет Владивосток, где уже все готово к празднику.

Ждет наступления 2020 года и Хабаровск, где во всех городских парках установили елки и построили ледовые городки. На горнолыжной базе уже состоялся праздничный заезд: профессионалы и любители переоделись в яркие костюмы и прокатились с ветерком.

Самые масштабные торжества состоятся в столице. На улицах и в парках во всех округах Москвы для народных гуляний подготовили 120 площадок. На одной только Тверской соорудили 4 сцены, где зазвучит музыка разных стилей и жанров - от ретро до хип-хопа.

Будет и настоящий экстрим. Например, выступления воздушных гимнастов, каскадеров-мотоциклистов. Порадуют москвичей и гостей города и канатоходцы, которые обещают умопомрачительные трюки на высоте крыш домов.

В Парке Горького и на ВДНХ главные шоу развернутся на льду. А в час ночи небо над Москвой озарит салют. Самые красочные пиротехничесие шоу пройдут в Таганском и Измайловском парках.

Власти столицы просят автомобилистов быть особенно внимательными. В связи с праздниками на некоторых улицах ограничат движение транспорта, часть дорог в центре перекроют полностью. Зато там, где ездить можно, с 1 до 8 января парковки будут бесплатными.

Последние приготовления к встрече нового года сейчас идут и в соединениях и воинских частях РФ. 31 декабря приказом министра обороны Сергея Шойгу объявлен выходным днем. Военнослужащие уже заканчивают наряжать елки и украшать помещения. Солдаты и сержанты, которые проходят службу по призыву, получат возможность сделать новогодние звонки родным и близким.

С Наступающим новым годом всех поздравили и военнослужащие Северного флота, которые этот праздник встречают в суровых условиях заполярья.

А вот экипажи МиГ-31 в Новосибирске поздравление Деда Мороза и Снегурочки застало как раз во время учебного сигнала тревоги. Главный волшебник успел вручить им подарки и пожелал чистого неба, мягких посадок и высоких военных достижений. Сразу после этого пилоты сели за штурвалы и подняли самолеты в небо.

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