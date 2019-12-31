В Москве полыхал склад газовых баллонов: видео

На юге Москвы потушили пожар на складе газовых баллонов. Спасателям также удалось предотвратить переход огня на соседнее помещение с горюче-смазочными материалами.

Сообщение о возгорании на улице Подольских Курсантов, 28, поступило пожарным в 4.43. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров в металлическом ангаре. В 5.27 в помещении обрушилась крыша. Справиться с огнем спасателям удалось в 6.08, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее крупный пожар произошел на складе тканей в Москве. Во время горения внутри взорвалось несколько газовых баллонов.