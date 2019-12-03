В московском транспорте изменится стоимость проезда

Стоимость проезда в транспорте Москвы по карте «Тройка» с 1 февраля 2020 года составит 40 рублей. Билет «Единый» будет стоить 57 рублей.

Изменения касаются поездок в метрополитене, на МЦК и МЦД в зоне «Центральная», на наземном транспорте. По тарифу «90 минут» поездка обойдется в 62 рубля, при оплате банковской картой – в 44. Билет на две поездки в метро будет стоить 114 рублей, на 60 поездок – 1970 рублей, на месяц (не более 70 поездок) – 2900 рублей.

Новые цены вводятся и на проезд в МЦД в зоне «Пригород». По карте «Тройка» одна поездка обойдется в 47 рублей, при оплате банковской картой – в 51 рубль.

«Перевозчики просили у властей столицы повысить тариф по причине роста трат на электроэнергию, топливо и запчасти, однако принято решение тарифы изменить минимально, средний рост составит 3% за год, что ниже инфляции», - пояснили в пресс-службе мэрии Москвы.

Там добавили, что стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта в 2020 году расти не будет. Это касается проездных на сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней.