Макрон заявил о необходимости разработки «нового ДРСМД» с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо разработать «новый ДРСМД» с участием Европы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«После решения об упразднении ДРСМД, нам необходимо разработать что-то новое. И я хочу, чтобы Европа была частью этого (нового соглашения - прим. ред.)», - сказал французский лидер.

По мнению Макрона, Франция, Германия и другие государства ЕС окажутся в опасности, если Россия разместит дополнительные ракеты в Европе.

Ранее французский президент уже говорил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с РФ не смогут обеспечить безопасность Европы. При этом Макрон подчеркивал необходимость «нового поколения» соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Второго августа 2019 года он утратил свою силу. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон, который обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Президент России Владимир Путин заявил, что истинной причиной выхода Вашингтона из договора были интересы американской стороны в Азии, и поручил главам Минобороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими действиями США.