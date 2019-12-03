Опубликованы кадры задержания напавшего на полицейского в Мытищах

Очевидцы сняли на видео момент задержания мужчины, который напал с ножом на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах. Запись была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как полицейский положил злоумышленника на землю и надел на него наручники. При этом его напарник, который получил ранение, находится рядом.

Во вторник, 3 декабря, в подмосковных Мытищах 26-летний местный житель напал на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел после того, как стражи порядка, которые занимались патрулированием улиц, остановили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Во время разъяснительной беседы пешеход внезапно достал кухонный нож и ударил им в шею полицейского.

После случившегося правоохранителю была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства ЧП в настоящий момент выясняют сотрудники Следственного комитета России.