Свидетельство подвига: поисковики обнаружили останки героя советско-финской войны

Поисковики обнаружили в карельских лесах останки красноармейца, павшего в годы советско-финской войны. Рядом с ним нашли удостоверение сотрудника СМЕРШ, офицерский ремень, карандаш и табельный пистолет «ТТ». По его номеру теперь попытаются установить имя героя, погибшего в этих лесах более 75-ти лет назад.

Боевые действия в Карелии начались в 1939-ом году. Здесь проходили самые кровопролитные сражения советско-финской войны. В лесах у Питкарянты попали в окружение 18-я стрелковая дивизия и танковая бригада. Бойцы не сдались и были практически полностью уничтожены.

«Со всей дивизии, включая приданные подразделения легкой танковой бригады, из окружения смогли выйти 1200 человек с небольшим. Остальные остались в этих лесах», - объясняет представитель группы «Поиск» Михаил Ларионов.

К братским могилам погибших на «зимней» финской и Великой Отечественной войнах ветераны контрразведки несут живые цветы. Это место в народе прозвали «Долиной героев». Здесь же установлен закладной камень в основание будущей часовни в честь Святого благоверного князя Александра Невского. Храм станет символом беззаветного служения Родине.

«Чтобы память сохранялась, ее надо постоянно актуализировать. Если мы не будем говорить, не будем мемориальные доски устанавливать, памятники, то постепенно все забудется. Когда заканчивается ветер на реке или озере, рябь пропадает», - напоминает член совета ветеранов департамента Военной контрразведки и ФСБ Александр Зданович.

Таких часовен-памятников уже 11 по всей стране - от Хабаровска до Калининграда. Их устанавливают в рамках проекта «Молчаливое эхо войны» при поддержке ФСБ и Минобороны по инициативе общественной организации ветеранов военной контрразведки.

«Сотрудники военной контрразведки, особенно ветераны, на долю которых выпали испытания в Афганистане, двух чеченских компаниях, понимают, что нужно отдавать дань памяти тем людям, которые сражались за Родину и, к сожалению, погибли», - считает первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Александр Ракитин.

Будущий храм - как часовой памяти, посвященный всем бойцам Красной армии, не разделяя их ни по национальности, ни по вере - ведь все они погибли за Родину.