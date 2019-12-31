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Рост пенсий и цен на алкоголь: что изменится в жизни россиян с 1 января

Анна Касаткина
07:49 31.12.2019
Нововведения затронут самые разные сферы жизни граждан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Globallookpress

С начала 2020 года вступят в силу новые законы, которые касаются различных сфер жизни россиян. В частности, вырастут пенсии и минимальный размер оплаты труда.

Пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Увеличится и минимальный размер оплаты труда – до 12 тысяч 130 рублей. Как следствие, возрастут выплаты по больничным листам. Малоимущие семьи смогут оформить пособие на ребенка до трех лет, которое будет равно сумме прожиточного минимума. Кроме того, работодатели будут обязаны давать работнику оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации.

С 1 января во дворах жилых домов нельзя парковать грузовики, маршрутки, такси и машины каршеринга. При покупке машины появится возможность ставить ее на учет прямо в автосалоне.

Порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах с нового года снизится до двухсот евро. В российских же магазинах возрастут минимальные розничные цены на алкоголь. Помимо этих нововведений, россиян ждут и другие.

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