В Госдуме оценили идею исключить площадку из экзамена ГИБДД

Решение ГИБДД исключить этап на площадке из экзамена на водительские права правильное, так как необходимо увеличивать количество часов обучения на улицах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, площадка не имеет такого значения, как реальная ситуация на дорогах.

«Необходимо увеличивать часы обучения на улице, в реальных "боевых" условиях. Можно спокойно делать какие-то маневры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни», - пояснил он в беседе с RT.

Лысаков также подчеркнул необходимость делать упор при обучении на передвижение в условиях реального транспортного потока и психологической нагрузки.

Ранее в ГИБДД объявили о намерении исключить площадку из экзамена на получение водительского удостоверения на категории B, C и D. По предварительным данным, изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года.