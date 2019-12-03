Венгрия попросила Россию помочь защитить нацменьшинства на Украине

Парламент Венгрии обратился в Госдуму РФ с просьбой объединить усилия по отстаиванию прав нацменьшинств на Украине, в первую очередь – на изучение языка. Об этом рассказал председатель российского парламента Вячеслав Володин.

Вопрос обсуждался во время его встречи со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Обеспокоенность венгерской стороны, уточнил Володин, связана с принятием Верховной радой закона о языке.

«Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств... проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, у Польши, Румынии», - отметил он.

Володин подчеркнул, что украинским властям следует прекратить нарушать основополагающие права граждан, проживающих на территории страны. По его словам, Госдума намерена отстаивать свою позицию на площадка ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

Ранее посол Венгрии Иштван Ййдярто дал интервью, в котором, в частности, коснулся проблемы нарушения прав украинцев венгерского происхождения. В связи с этим МИД Украины вручил ему ноту протеста.