Главы МИД России и Азербайджана оценили динамику двусторонних отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Баку переговоры со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Кортеж главы российской дипломатии он встречал у входа в МИД республики. После крепкого рукопожатия министры удалились в кабинет для обсуждения двусторонних отношений.

«Огромное спасибо за традиционное гостеприимство, мы ощущаем эту атмосферу, домашнюю атмосферу, каждый раз прилетая в Баку», - поделился своим настроением Сергей Лавров.

Тем для беседы достаточно. Россия и Азербайджан давно развивают военно-техническое сотрудничество. Москва уже поставила Баку вооружение на пять миллиардов долларов.

«Мы развиваем это сотрудничество в полном соответствии с нормами международного права, с нормами законодательства Азербайджана и России и с полным учетом того баланса, который в этом регионе сложился и важен для того, чтобы здесь сохранялась стабильность», - заметил Лавров.

Обсудили и болевые точки - конфликт в Нагорном Карабахе. В этом вопросе Россия никогда не оставалась в стороне.

«У нас есть понимание, что существуют возможности для достижения компромисса. Дело это непростое. Сегодняшние и вчерашние контакты позволили лучше понять, как постараться двигаться дальше. Надеюсь, что будет результат», - выразил надежду министр иностранных дел России.

Обсудив острые вопросы, стороны переходят к не менее актуальной, экономической, повестке. Глава МИД Азербайджана напоминает о стабильном росте товарооборота между странами.

«Растет товарооборот и на сегодняшний момент он превысил отметку в 2,5 миллиарда. Есть надежда, что год закончится в порядке 3 миллиардов. Азербайджан - основной торговый партнер России, а со своей стороны Россия занимает первое место в нефтяном экспорте Азербайджана», - сказал Эльмар Мамедъяров.

Так дипломаты подвели итоги года российско-азербайджанских отношений: обе страны всегда стараются учитывать позиции друг друга. Например, делегация Азербайджана в полном составе проголосовала за возвращение России в ПАСЕ. Открываются новые направления сотрудничества - инновации и высокие технологии, а взаимные визиты глав МИД уже стали хорошей ежегодной традицией.