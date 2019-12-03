Кровь и следы борьбы: опубликованы кадры с места нападения на полицейского в Мытищах

Сотрудники Следственного комитета России выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковного города Мытищи на полицейского. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В городском округе Мытищи следователи устанавливают обстоятельства нападения местного жителя на сотрудника полиции», - заявила она.

По информации следствия, инцидент произошел после того, как сотрудники ГИБДД, которые занимались патрулированием улиц, остановили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Во время разъяснительной беседы пешеход внезапно достал кухонный нож и ударил им в шею стража порядка.

Полицейскому была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. После завершения осмотра и выяснения всех обстоятельств случившегося будет возбуждено дело, добавила Врадий.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью сообщили, что преступник, ранивший сотрудника ГИБДД в Мытищах, задержан.