Россия и Украина договорились о транзите нефти на ближайшие десять лет

Российская компания «Транснефть» и украинский оператор «Укртранснафта» заключили договор о транзите нефти через территорию Украины. Документ представители компаний подписали на международной конференции «Энергетика в 21 веке» в хорватском Загребе.

Договор будет действовать десять лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года. Стороны также заключили дополнительное соглашение, которое актуализирует положения предыдущего документа с учетом изменений на рынке.

«Базовые принципы сотрудничества между АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов», - говорится в сообщении украинского оператора на его странице в Facebook.

Ранее «Укртранснафта» приступила к транспортировке американской нефти. По трубопроводу Одесса – Кременчуг нефть поставляется на мощности НПЗ.