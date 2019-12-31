В Госдуме предложили наказывать злоупотребляющих «аварийкой» водителей

Водителей, оставляющих машины на проезжей части на «аварийке», блокирующих движение на дорогах промоутеров, велосипедистов и блогеров следует наказывать за это по закону. С предложением ввести отдельные санкции для провоцирующих пробки к главе ГИБДД Михаилу Черникову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий уточнил, что в последнее время ситуация на дорогах усложнилась из-за роста количества автомобилей. При этом некоторые участники движения еще больше осложняют ситуацию – например, оставляют машины на проезжей части с включенной «аварийкой» вне разрешенных мест парковки.

«Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума», - цитирует обращение депутата РИА Новости.

Милонов также указал, что в крупных городах участились случаи преднамеренного перекрытия дорог, которое остается безнаказанным. В пример он приводит музыкантов, членов автоклубов, велосипедистов и блогеров.

«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа», - пояснил он.

Депутат попросил Черникова оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников дорожных заторов. Ранее Милонов предложил ввести ответственность для водителей велосипедов, самокатов и гироскутеров, которые управляют транспортом в алкогольном опьянении.