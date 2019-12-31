Си Цзиньпин поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

Глава Китая Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Нового года. В сообщении китайский лидер от имени правительства КНР и народа республики выразил Путину и всем россиянам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Си Цзиньпин подчеркнул, что 2019 год прошел в дружественной обстановке в связи с празднованием 70-летия установления российско-китайских отношений. По мнению председателя КНР, в сотрудничестве между двумя странами были достигнуты значительные успехи в торгово-экономической, энергетической, научно-технической и в других сферах, передает агентство Синьхуа.

Ранее Владимир Путин направил поздравительное письмо Си Цзиньпину по случаю Нового года. В сообщении российский президент отметил, что за последнее время удалось многое сделать для укрепления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а договоренности, которые были достигнуты по результатам прошлогодних встреч, открыли новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.