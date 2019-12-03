«Сидел спокойно, не буянил»: очевидцы нападения на полицейского в Мытищах рассказали о случившемся

Очевидцы нападения пешехода на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах рассказали об увиденном. Все произошло на обочине Благовещенской улицы. Во время несения службы сотрудники полиции остановили мужчину, который перешел улицу в неположенном месте. В момент общения с инспекторами он ударил по лицу одного из них.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области ранее заявили, что нападавший использовал некий неустановленный предмет. Свидетелями скоротечной драки стали водители маршрутных такси.

«Молодой парень сидел в наручниках на земле, потом его пересадили в полицейский автомобиль. Он не буянил, сидел спокойно. В это время раненному полицейскому медики забинтовывали голову», - рассказал «Звезде» очевидец произошедшего.

Нападавшего доставили в ближайшее отделение полиции, а по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов была назначена проверка.