Путин напомнил о готовности России к сотрудничеству с НАТО

Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив: он рассчитывает на то, что интересы общей безопасности возобладают.

«Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения», - сказал Путин на совещании, посвященном государственному оборонному заказу в интересах нужд ВМФ.

При этом глава государства подчеркнул, что расширение НАТО, приближение альянса к российским границам, - представляет опасность для нашей страны.

Российский лидер также обратил внимание на то, что устаревшие блоковые стереотипы мышления, свойственные НАТО, не могут быть инструментом сотрудничества в быстро меняющемся современном мире.