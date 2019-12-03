Эксперты выяснили, сколько россиян питаются неправильно

Почти половина россиян считает свое питание неправильным. Такую оценку пищевым привычкам дали 48% опрошенных. Ровно столько же оказались довольны своим рационом. Еще 4% не смогли определиться.

При этом, как показало исследование, проведенное ВЦИОМ, 43% граждан считают, что правильное питание – это исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% уверены, что важно есть маленькими порциями и выпивать полтора-два литра воды в день.

То, что важно контролировать уровень белков, жиров, углеводов и витаминов в организме, понимает только четверть респондентов.

По мнению экспертов, при выборе продуктов жители России чаще всего обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов.

Как рассказал «Известиям» замдиректора по научной работе Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Сергей Брускин, большая часть населения даже не пытается разобраться в вопросе ГМО, от которого еще никто не умирал.

Кроме того, заблуждаются люди и насчет пестицидов. Полезность и питательные свойства продукции не зависят от средств защиты растений.

Опрос ВЦИОМ был проведен в сентябре 2019 года, в нем приняли участие 1600 респондентов.