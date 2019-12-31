В Амурской области прошла первая региональная Юнармейская елка

В Амурской области в Доме офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа состоялась первая в истории региональная «Юнармейская новогодняя елка». На праздник приехали 150 ребят из 12 районов области.

В ряды Юнармии были приняты новые патриоты, которые произнесли торжественную клятву. Для школьников был устроен новогодний турнир, в ходе которого команды должны были продемонстрировать свое мастерство в строевой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, надевании противогаза и представить свою визитную карточку.

Первое место в новогоднем турнире заняла команда из города Свободный. Ребят наградили комплектом зимней и летней юнармейской одежды и рюкзаком с юнармейской символикой. Второе место заняла команда из школы Шимановска, которой вручили комплект летней юнармейской одежды и рюкзаками на всю команду. За III место комплектом летней одежды наградили ребят Новобурейской школы.

После проведенных состязаний юные патриоты покружились вокруг елки в новогоднем хороводе и спели песни. Каждый участник получил сладкий подарок от Деда Мороза.