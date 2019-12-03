Путину показали высокотехнологичные экспонаты в интерактивном центре истории Олимпийских игр

Президент России Владимир Путин посетил Olympic Virtual Athletic Land (OVAL) - интерактивный информационно-образовательный центр истории Олимпийских Игр и Олимпийского движения, совмещающий мультимедийные технологии и экспонаты из Олимпийского музея в Лозанне.

Ректор Российского Международного Олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов рассказал главе государства, что концепция OVAL направлена на популяризацию спорта в качестве отрасли знаний и высоких технологий через создание интерактивного пространства, которое привлекает внимание к зимним видам спорта и истории Олимпийских игр.

Президенту был показан кинотеатр-сфера, где при помощи технологий виртуальной реальности и сферического кино можно прочувствовать невероятную атмосферу спортивных соревнований, проехаться по трассам реальных Олимпийских объектов горного кластера, очутиться в самом сердце спортивных объектов прибрежного кластера и много чего еще. Российского лидера впечатлили представленные симуляторы.

Белоусов также продемонстрировал Путину интерактивную книгу «Олимпийское движение: история и современность» и «Реку времени» - проекционный видеоряд текущих фотоснимков по истории Олимпиад.