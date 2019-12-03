«Стреляют со старых позиций»: в Луганске рассказали Грэму Филлипсу о бесчинствах украинских националистов

Британский журналист Грэм Филлипс проехал по окраинам Луганской области, чтобы выяснить, как люди оценивают разведение сил и средств. Репортер побеседовал с жителями населенного пункта Золотое 5 (бывшая Михайловка) о ситуации в Донбассе.

Местный житель Вячеслав рассказал, что, несмотря на перемирие, на окраинах города до сих пор слышны выстрелы.

«По вечерам, часов с шести, за железной дорогой, где были у националистов старые позиции, раздаются выстрелы. Получается, что они все-таки приходят по ночам туда», - предполагает местный житель.

Несмотря на точечное нарушение огня люди надеются на скорое окончание войны.

«Мы ожидаем окончания войны. Чтобы этого не было. Слишком много произошло, слишком много пролилось крови», - говорит местный житель Максим. «Стабильности нет никакой. В мыслях нет стабильности. Мы находимся в подвешенном состоянии. Перестали стрелять - мы рады, что просто пули над головой не свистят, что дети могут пройти по улицам. А вот сказать, что мы мечтаем о чем-то - поехать на море, там, купить машину, сейчас этого нет. Мы живем в закрытом пространстве ожиданием окончания войны. Лишь бы она закончилась», - признается жительница Луганска Жанна.

Стороны конфликта в Донбассе начали отвод сил в Золотом 29 октября текущего года. 26 ноября ЛНР заявила об окончании всех мероприятий в рамках разведения на участке у населенного пункта.

Однако в конце прошлого месяца недалеко от Золотого украинские силовики и участники нацбатальонов устроили перестрелку. Как позже заявили в Киеве, вооруженные люди не являются представителями ВС Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.