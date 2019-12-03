Названы опасные последствия нехватки железа в организме

Недостаток содержания железа в организме может вызвать депрессию, частые болезни в связи с ослаблением иммунной системы. Об этом рассказала руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач Ирина Добрецова.

Анемия также способствует общему упадку сил, появлению стрессов и раздражительности, ухудшению состояния кожи и волос. Кроме того, низкий гемоглобин сигнализирует о различных болезнях – например, о язве желудка и онкологии, предупредила специалист.

Чтобы распознать дефицит железа, необходимо сдать развернутый анализ крови. Для женщин норма гемоглобина составляет 120-140 г/л крови, для мужчин – 130-160 г/л, уточнила Добрецова в беседе с aif.ru.

Если показатели оказались низкими, в первую очередь стоит исключить присутствие каких-либо заболеваний. В случае, когда врачебный осмотр не подтвердил наличие проблем, следует пересмотреть свой рацион – перестать есть фастфуд, продукты с красителями и консервантами. Переключить свое внимание врач посоветовала на нежирное красное мясо (говядину и баранину) и печень, а также гранаты, капусту и тыквенные семечки. Лекарства следует принимать только по назначению врача и строго следовать его рекомендациям, добавила она.