Годовщина трагедии: в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске вспоминают жертв взрыва в жилом доме. Трагедия случилась ровно год назад. В доме №164 на проспекте Карла Маркса обрушился седьмой подъезд: взрыв прогремел в 6 утра по местному времени.

Жертвами трагедии стали 39 человек, включая шестерых детей. Десятки людей были госпитализированы. Среди спасенных был 10-месячный Ваня Фокин, который провел под завалами около 30 часов. Мальчик получил многочисленные переломы, обморожение и сотрясение мозга, но выжил.

По данным СК РФ, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Следствие по делу еще не закончено.

В феврале власти Магнитогорска представили проект благоустройства территории разрушенного дома: он подразумевает создание сквера, спортивной зоны и площадки для массовых мероприятий. А память о погибших в трагедии людях может быть увековечена на боковой стене в виде изображений летящих ввысь 39 белых птиц (именно столько человек погибло в результате трагедии).