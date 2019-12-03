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В Набережных Челнах торжественно открыли бюст погибшему в Чечне псковскому десантнику

Ян Брацкий
15:21 03.12.2019
На доме, где жил Дмитрий Бадретдинов, и в школе, где он учился, были установлены мемориальные доски.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Набережных Челнах торжественно открыли бюст псковскому десантнику Дмитрию Бадретдинову, погибшему в Аргунском ущелье в 2000 году. В ночь с 29 февраля по 1 марта военнослужащие 6-й роты ВДВ дали бой значительно превосходившим по числу чеченским боевикам. В результате перестрелки погибли 84 десантника.

За проявленное мужество Дмитрия Бадретдинова посмертно наградили Орденом Мужества. Сегодня его сослуживцы вспомнили о тех событиях и рассказали, каким простым в жизни был настоящий герой.

«Димка был тихим и спокойным парнем, который никогда не лез в передряги. Он всегда думал, прежде чем что-то сделать и поступал правильно. Очень классный парень был и только хорошие впечатления о нем остались. Жаль, что он погиб», - рассказал сослуживец погибшего десантника Александр Сухомлинский.

Бюст героя был открыт на территории средней школы №46, где учился Дмитрий. Друзья и близкие десантника вспоминают, что еще до получения официальной повестки он несколько раз приходил в местный военкомат с просьбой призвать его в воздушно-десантные войска. Его желание учли, и так сложилось, что он попал служить в ту самую дивизию ВДВ, в составе которой служил его дядя в Афганистане. После возвращения из армии юноша планировал поступить в институт.

«Уже давно надо было увековечить память героя и открыть этот памятник. Это необходимо и школьникам, и гражданским взрослым, и всем ветеранам. Мы должны знать, что о нас не забыли и память о погибших ребятах жива», - считает ветеран боевых действий Рустам Равилов.

На доме, где жил Дмитрий Бадретдинов и в школе, где он учился также были установлены мемориальные доски.

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