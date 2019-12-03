Адвокатов семей «Небесной сотни» уличили в фальсификации дел Майдана

Адвокаты семей «Небесной сотни» имеют непосредственное отношение к фальсификации дел Майдана и утаиванию правды о событиях 2014 года. Соответствующее заявление сделала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Я считаю, что была сформирована огромная группа, задачами которой было: первое - не допустить, чтобы люди узнали правду, второе - дать виновным уйти от ответственности, третье - бесконечно осваивать деньги фондов и грантов на это, и четвертое - все время жаловаться и скорбеть», - сообщила Лукаш в эфире телеканала «НАШ».

В настоящий момент адвокаты семей «Небесной сотни» проводят голодовку возле здания Верховной рады, призывая депутатов рассмотреть поправки в закон о Государственном бюро расследований, позволяющие следователям и прокурорам Генпрокуратуры без конкурса перейти в ГБР для расследования преступлений в отношении участников Майдана.

Генеральную прокуратуру лишили полномочий по расследованию этих дел 20 ноября. Кроме того, было расформировано ответственное управление.

По мнению Лукаш, истинной целью поправок является попытка скрыть бездействие следственных органов на протяжении пяти лет, а также максимальное затягивание расследования.

Скандал, касающийся «Небесной сотни», разгорелся после того, как Лукаш изучила список погибших и обнаружила в нем людей, обстоятельства гибели которых вызвали у бывшей чиновницы сомнения. Как утверждает экс-министр, некоторые смерти не имеют отношения к событиям на Майдане.

«Небесной сотней» называют сто с лишним человек, погибших на Майдане в феврале 2014 года.