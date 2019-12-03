Все шесть крестов установили на Главный храм ВС РФ

Военные строители установили все шесть православных крестов на Главный храм Вооруженных Сил РФ на территории подмосковного парка «Патриот».

«Кресты Главного храма ВС РФ выполнены в монументальном русском стиле и покрыты золотом гальваническим способом. Кроме того, они украшены стеклами белого, синего и красного цветов. Военные строители установили шесть крестов, в том числе 5 малых, весом по 2 тонны, и большой - 3,5 тонны», - говорится в сообщении российского военного ведоства.

Первых прихожан храм планирует принять 9 мая 2020 года. Строительство ведут исключительно на пожертвования - храм, по задумке, должен стать символом единения церкви, армии и народа.

Отмечается, что впервые в России с нулевой отметки подняли и установили на высоте более 60 метров готовый центральный купол весом 85 тонн.

До этого момента никто и никогда не поднимал с земли подобные купольные или полусферические полностью собранные конструкции. Их частями монтировали и отделывали только в верхней точке. Это процесс трудоемкий и опасный из-за большого объема высотных работ, с привлечением многих людей разных специальностей.

Военные строители рассчитали и реализовали более эффективную по времени, а главное безопасную технологию. Все купола и кресты Главного храма два месяца готовили на земле. Все узловые стыки куполов укреплены сварочными швами. Каждый тщательно смогли проверить рентгеноскопией и ультразвуком.

Четыре одинаковых купола диаметром 12 метров, весом 34.5 тонны установили на площадки четвериков высотой 42 метра. Пятый меньших размеров встал на звонницу. Купольные каркасы - металлические фермы из стали повышенной прочности с добавками хрома, никеля, молибдена. Заложенный коэффициент прочности каждого малого купола - до 1500 лет.

Центральный купол Патриаршего собора, на церковном языке «глава», создан в форме шлема Святого благоверного князя Александра Невского. На его выпуклой части – «пучине», изображены 4 аббревиатуры «ГХВС» (Главный храм Вооруженных Сил), 2 лика Архангела Михаила - предводителя воинства небесного, обращенные на восток и запад. На южной и северной сторонах купола 2 «хризмы» или христограммы Рождества Христова.