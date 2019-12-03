Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонущей женщины

В Астраханской области футболисты спасли упавшую с моста женщину. Во время матча игроки услышали крики о помощи и сразу бросились к реке.

Инцидент произошел в селе Икряное во время финальной встречи на первенство области. На 75-й минуте спортсмены услышали крики девушки, которая стояла на мосту, а в реке заметили пожилую женщину. Игроки перелезли через ограждение стадиона и бросились на подмогу.

Футболисты команды «Икрянский район» Роман Исаев и Петр Хачуров первыми прыгнули в ледяную воду. Вскоре им на помощь пришел игрок соперников «Трансгаз – ДЮСШ№1» Фарид Шахбаров. Вместе они вытащили пенсионерку на берег – она была без сознания. Благодаря усилиям Исаева женщину удалось реанимировать, после чего ее на «скорой» увезли в больницу. Состояние спасенной сейчас оценивается как стабильное, сообщает сайт «Комсомольской правды».

После происшествия матч продолжился. Он завершился со счетом 4:1 в пользу команды «Трансгаз – ДЮСШ№1», которая стала чемпионом Астраханской области.