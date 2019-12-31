Париться без проблем: эксперты назвали правила посещения бани

Врачи убеждены, что баня полезна для человека по многим факторам, но, в то же время, может быть вредна, поскольку несет серьезную нагрузку для организма. Поэтому тем, кто любит париться, следует соблюдать ряд рекомендаций.

Специалисты отмечают, что в первую очередь необходимо оценить состояние своего здоровья и убедиться в отсутствии противопоказаний.

«В первую очередь, это заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания почек, проблемы с печенью и заболевания дыхательных путей в тяжелой степени», - отметил врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

По его словам, различные кожные заболевания также относятся к противопоказаниям.

В состоянии алкогольного опьянения делать в бане нечего, убежден профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Леонид Лазебник.

«Есть медицинские противопоказания, а есть бытовые. Бытовые - это любая степень алкогольного опьянения. С ним нечего делать в бане, это дополнительная нагрузка на организм», - цитирует его РИА Новости.

Если же противопоказаний нет, то все равно необходимо подготовить организм для похода в баню: заранее поесть и после приема пищи подождать около часа, а также соблюдать водный баланс во время посещения парилки, но не переусердствовать с питьем, чтобы не спровоцировать нагрузку на почки, вены и сердце.

Прыгать в ледяной бассейн или в снег неподготовленным людям также не стоит, поскольку может случиться спазм сосудов, убеждены специалисты. По их словам, для начала следует подготовиться и какое-то время принимать контрастный душ.