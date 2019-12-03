В Подмосковье задержан напавший на сотрудника ГИБДД мужчина

Переходивший дорогу в неположенном месте мужчина напал на сотрудника ГИБДД в Мытищах и ранил его. Инспектору оказали помощь на месте, а нападавшего задержали. Инцидент произошел на Благовещенской улице.

«Данный гражданин был остановлен, но повел себя странно. Он достал неизвестный предмет и нанес им удар одному из сотрудников полиции в область лица», - сообщил в разговоре со «Звездой» дежурный Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Сергей Фоминых.

Сейчас напавший доставлен в ближайший отдел полиции, по данному факту проводится проверка.